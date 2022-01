Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Lagerräume

Ibbenbüren (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstag (25.01.) gegen 00.27 Uhr in die Lagerräume einer Firma eingestiegen. Am Dienstagmorgen bemerkte eine Angestellte ein aufgehebeltes Fenster. Offensichtlich hat der Einbrecher nichts entwendet. Die Lagerräume sind videoüberwacht und zusätzlich mit akustischen Alarmanlagen ausgestattet. Wie auf den Aufzeichnungen zu erkennen ist, hat der Täter gegen 00.08 Uhr den Außenbereich betreten und sich bis 00.27 Uhr versteckt gehalten. Dann brach er ein Fenster auf und stieg ein. Hierbei löste er einen akustischen Alarm aus. Eine Minute später verließ er die Räume und ging in Richtung eines angrenzenden Geschäftes. Hier wartete offensichtlich ein weiterer Täter, der vermutlich die Gegend observiert hatte. Beide Einbrecher flüchteten in Richtung Herbringskamp / Oeynhausenstraße. Beide Täter trugen eine helle Jacke und eine dunkle Hose. Ein Täter hatte eine helle Kopfbedeckung und trug zudem einen Rucksack. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

