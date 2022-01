Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Kfz

Rheine (ots)

Nach Diebstählen und Sachbeschädigungen an vier BMW vom Wochenende sucht die Polizei Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Ort: Osningstraße

Zeit: Sonntag (23.01.), 22.30 Uhr bis Montag (24.01), 06.45 Uhr An einem in Höhe der Hausnummer 10 abgestellten BMW haben Unbekannte das Fenster der Fahrertür aufgehebelt. Aus dem Inneren des Fahrzeugs entwendeten sie ein Multilenkrad und eine Sonnenbrille. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 1.100 Euro.

Ort: Am Stadtpark

Zeit: Sonntag (23.01.), 23.30 Uhr bis Montag (24.01.), 06.10 Uhr An einem in Höhe der Hausnummer 3 abgestellten BMW haben Unbekannte die Scheibe der Fahrertür aufgehebelt. Aus dem Innern des Fahrzeugs bauten die Täter das Lenkrad aus und entwendeten eine Geldbörse. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden bei etwa 1.000 Euro.

Ort: Steinbeckstraße

Zeit: Sonntag (23.01.), 19.00 Uhr bis Montag (24.01.), 05.30 Uhr Unbekannte haben in Höhe der Hausnummer 16 versucht die Scheiben an einem BMW aufzuhebeln. Dies misslang den Tätern jedoch. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug nichts. Es entstand jedoch ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Ort: Bevergerner Straße

Zeit: Sonntag (23.01.), 19.00 Uhr bis Montag (24.01.), 13.15 Uhr Unbekannte hebelten an einem in Höhe der Hausnummer 152 abgestellten BMW das Fenster auf. Aus dem Inneren entwendeten sie das Lenkrad und durchwühlten das Handschuhfach. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell