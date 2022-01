Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Zeugen gesucht

Lengerich (ots)

Ein Zeuge informierte die Polizei am Montag (24.01.) über einen Unbekannten, der gegen 21.15 Uhr an einem Geschäft in der Bodelschwinghstraße gegen die Eingangstür getreten habe. Bei Eintreffen der Beamten, stellten diese fest, dass das Glas von einer der beiden Eingangstüren komplett aus dem Türrahmen gebrochen wurde. In das Geschäft gelangte der Täter jedoch nicht. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Nach Angaben des Zeugen, war der Unbekannte männlich, trug eine schwarz-weiß-graue Jogginghose mit Camouflage-Muster und eine Bomberjacke. Er flüchtete in Richtung Feuerwehr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer weitere Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

