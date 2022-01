Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruchdiebstahl

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in Räumlichkeiten des Goethe Gymnasiums an der Wilhelmstraße eingestiegen. Die Täter gelangen auf noch unbekannte Art und Weise zwischen Freitag (21.01.), 14.30 Uhr und Montag (24.01.), 06.50 Uhr in die Schulmensa. In einem angrenzenden Büroraum brachen sie einen Schrank auf und entwendeten von dort einen dreistelligen Geldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell