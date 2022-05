Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Adlum - Schwerverletzter Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Harsum/Adlum - (ede) Am Sonntagmittag, 15.05.2022, gegen 12:05 Uhr, kam es in der Ortsdurchfahrt Adlum, Ahstedter Straße, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Radfahrer aus Algermissen befuhr mit seinem Rennrad der Marke Canyon die Ahstedter Straße in Richtung Ahstedt. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr der Radfahrer dabei auf das Heck eines Mazda auf, welcher ordnungsgemäß geparkt am rechten Fahrbahnrand stand. Durch den starken Aufprall stürzte der 61-Jährige auf die Fahrbahn und erlitt trotz getragenen Fahrradhelms schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Die Sachschäden an dem hochwertigen Rennrad und dem PKW werden auf insgesamt ca. 10.000EUR geschätzt. Aufgrund der Spurenlage wird nach derzeitigen Ermittlungen die Beteiligung eines weiteren Unfallbeteiligten ausgeschlossen.

