Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Grober Unfug durch Verstecken von Kennzeichen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (ede) In der Nacht von Samstag, 14.05.2022, auf Sonntag, 15.05.2022, wurden in Nordstemmen von mehreren PKW die hinteren Kennzeichen abmontiert und im nahen Umfeld versteckt. Ein Zeuge meldete am Sonntagmorgen den Fund eines hinteren Kennzeichens auf dem Lidl-Parkplatz in Nordstemmen. Dies wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung eingesammelt. Da es sich bei dem Halter um eine Firma handelt, konnte zunächst kein Geschädigter erreicht werden. Gegen Mittag meldete sich ein 33-jähriger Nordstemmener und wollte den Diebstahl des hinteren Kennzeichens seines Firmenwagens anzeigen. Dabei handelte es sich um das bereits am Morgen aufgefundene Kennzeichen - welches ihm zu seiner Freude somit direkt wieder ausgehändigt werden konnte. Weiterhin stellte der 33-Jährige in der Hauptstraße in Nordstemmen das Fehlen der jeweils hinteren Kennzeichen an vier weiteren PKW fest. Bei einer Absuche fand er zwei Kennzeichen davon in einer Mülltonne vor einem Haus in der Hauptstraße. Die zwei weiteren Kennzeichen konnten trotz Absuche bisher nicht wiederaufgefunden werden. Es wird jedoch vermutet, dass auch diese Kennzeichen irgendwo im Umfeld versteckt sind. Nach einer ersten Prüfung liegen in den hier vorliegenden Fällen strafrechtlich keine Diebstahlsdelikte vor - vielmehr wird grober Unfug von Nachtschwärmern vermutet. Bereits am vergangenen Wochenende ist es zu einem ähnlichen Sachverhalt in Heyersum gekommen, wo ebenfalls ein hinteres Kennzeichen abmontiert und in einem Nachbargarten wiederaufgefunden wurde. Auch hier wurde vermutet, dass es sich um Unfug von nächtlich umherziehenden Personen im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten "1000 Jahre Heyersum" handelte. Das Vorliegen anderer Straftatbestände wird zurzeit noch geprüft. Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Gruppen geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

