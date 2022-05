Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (TK) In der Zeit von Freitag, 13.05.2022, 19.00 Uhr, bis Samstag, 14.05.2022, 09.30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz am Moorberg. Beschädigt wurde eine Klimaanlage, die an der Gebäudeaußenseite des dortigen Haarstudios angebracht ist. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein LKW gegen das Bauteil der Klimaanlage gestoßen ist und dabei beschädigt hat. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 200 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

