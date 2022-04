Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann nach Handtaschendiebstahl geschnappt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat am Montagmittag einen mutmaßlichen Handtaschendieb festgenommen. Der 40-Jährige soll einer 82-jährigen Bottroperin am Ostfriedhof die Handtasche gestohlen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen ging die Frau gegen 13.15 Uhr zurück zu ihrem Auto, das auf dem Parkplatz an der Scharnhölzstraße stand. Sie legte ihre Handtasche auf den Rücksitz und ging zum Kofferraum, um ihren Rollator zu verstauen. Diesen Moment nutzte offenbar der 40-Jährige aus Bottrop, um die Tasche aus dem Auto zu nehmne. Die Seniorin wollte den Mann noch aufhalten, wobei sie stürzte und sich leicht verletzte. Ein couragierter Zeuge rannte hinter dem vermeintlichen Dieb her und konnte ihn aufhalten bis die Polizei kam. Der 40-jährige Tatverdächtige musste mit zur Wache.

