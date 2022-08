Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hochwertige Armbanduhr geraubt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entriss am Samstagnachmittag (20.08.2022) beim Leonhardsplatz einem Mann dessen hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk. Gegen 15.40 Uhr sprach der Unbekannte das 60-jährige Opfer zunächst auf seine schöne Uhr im Wert von mehreren Tausend Euro an, um ihm diese kurz darauf vom Handgelenk zu reißen. Anschließend flüchtete er in Richtung Unterführung zur Stadtbahnhaltestelle "Rathaus". Als der 60-Jährige die Verfolgung aufnehmen wollte, versperrten drei Begleiter des Flüchtenden ihm den Weg. Alarmierte Polizeibeamte konnten die Mittäter noch am Tatort vorläufig festnehmen. Sie wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Haupttäter konnte unerkannt entkommen. Laut dem Geschädigten war er zirka 25 Jahre alt und mindestens 185 cm groß, hatte eine dunkle Hautfarbe, kurze Dreadlocks und auffallend schiefe Zähne. Er trug ein grünes T-Shirt, eine dunkelgraue Jogginghose, weißgraue Turnschuhe und eine Mütze mit roten Streifen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu melden.

