Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Heckenbrand

Kranenburg (ots)

Zu einem Heckenbrand wurde die Kranenburger Feuerwehr unter Leitung von Andreas van Wickeren am Donnerstagvormittag, den 21.April, an die Burgstraße der Grenzgemeinde gerufen. Beim Eintreffen der Wehrkräfte war dieser bereits von den Anwohnern gelöscht worden. Dennoch wurde die Hecke von der Feuerwehr vollständig bewässert und mittels einer Wärmebildkamera auf Glutnester hin untersucht, um einen erneuten Brandausbruch zu verhindern. Nach ca. 30 Minuten war der Einsatz beendet.Im Zuge der aktuell trockenen Witterung bittet die Feuerwehr darum davon abzusehen, Unkraut mit einem Gasbrenner zu entfernen. Sollte es dennoch zu einem Brand kommen, gilt es sofort den Notruf unter 112 zu wählen und sich durch eigene Löschversuche nicht in Gefahr zu bringen. Statistisch gesehen kommt es jährlich durch unsachgemäßen Umgang mit Gasbrennern zu zahlreichen Heckenbränden, aus denen leicht ein höherer Sachschaden entstehen kann.

