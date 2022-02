Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Verkehrsunfall an der Hauptstraße

Kranenburg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurden am Samstagnachmittag, den 12. Februar, die Löschzüge Kranenburg und Nütterden, sowie die Löschgruppen Wyler und Zyfflich an den Einmündungsbereich der B9/Hauptstraße alarmiert. Dort war es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen, von denen eines auf dem Dach liegen blieb. Insgesamt wurden aus den beiden Fahrzeugen fünf leichtverletzte Insassen von der Feuerwehr befreit und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erst versorgt. Zum dem stellte sie den Brandschutz sicher. Die B9 war im Bereich der Unfallstelle für zwei Stunden voll gesperrt. Vor dem Verlassen der Einsatzstelle wurde diese an die Polizei für weitere Maßnahmen übergeben. Zu dem Verkehrsunfall waren 41 Feuerwehrkräfte unter der Leitung von Hauptbrandmeister Daniel Cloosters ausgerückt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kranenburg, übermittelt durch news aktuell