Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Unbekannte haben zwischen Montag (15.08.2022) und Freitag (19.08.2022) zwei Zigarettenautomaten in Botnang aufgebrochen und Zigaretten und Bargeld gestohlen. Eine Beschäftigte des Automatenbetreibers stellte die Aufbrüche am Freitagvormittag fest und meldete diese der Polizei. An beiden Automaten wurden die Verschlussriegel mit einem noch unbekannten Werkzeug durchtrennt. Aus dem Automaten an der Millöckerstraße entnahmen die unbekannten Diebe Zigaretten und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Aus dem Automaten an der Kauffmannstraße stahlen die Unbekannten ebenfalls Zigaretten und Bargeld, hier muss der Schaden noch ermittelt werden. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 entgegen.

