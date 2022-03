POL-SE: Norderstedt - Bedrohung und schwerer Raub zum Nachteil eines Rentnerpaares in Garstedt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag, den 25.03.2022, ist es in Norderstedt zu zwei Wohungseinbrüchen bzw. zum Versuch gekommen. In der Straße "An der Beek" versuchten Unbekannte zwischen 07:50 und 10:30 Uhr gewaltsam in eine Doppelhaushälfte einzudringen. Der bzw. die Täter gelangten nicht in das Haus. Es blieb beim Sachschaden. Zwischen 09:30 und 22:00 Uhr kam es in der Ohechaussee zwischen dem Schwarzen Weg und In de ...

