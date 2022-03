Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag, den 25.03.2022, ist es in Norderstedt zu zwei Wohungseinbrüchen bzw. zum Versuch gekommen.

In der Straße "An der Beek" versuchten Unbekannte zwischen 07:50 und 10:30 Uhr gewaltsam in eine Doppelhaushälfte einzudringen. Der bzw. die Täter gelangten nicht in das Haus. Es blieb beim Sachschaden.

Zwischen 09:30 und 22:00 Uhr kam es in der Ohechaussee zwischen dem Schwarzen Weg und In de Tarpen zum Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.

Hier wurden unter anderem mehrere Armbanduhren und ein Koffer entwendet, der für den Transport des Diebesguts gedient haben könnte und möglicherweise aufgefallen ist.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell