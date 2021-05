Polizei Bochum

POL-BO: Alkohol, Betäubungsmittel und geflüchtet - Polizei stellt Mofafahrer (19)

Bochum (ots)

Einer Verkehrskontrolle wollte sich ein 19-jähriger Bochumer am 11. Mai, gegen 20.50 Uhr, in Wattenscheid entziehen.

Im Rahmen einer Streifenfahrt auf der Weststraße / Lyrenstraße wurden Polizeibeamte auf ein mit drei Personen besetztes Kleinkraftrad aufmerksam. Alle drei trugen keine Helme.

Noch bevor das Fahrzeug kontrolliert werden konnte, stiegen die beiden Soziusse ab und flüchteten zu Fuß.

Der Fahrer, ein 19-jähriger Bochumer, flüchtete mit dem Krad von der Lyrenstraße aus in Richtung Weststraße und anschließend in den Fußgängerbereich der Wattenscheider Innenstadt.

Anschließend versuchte er, sich über die Straße "An der Papenburg" der Kontrolle zu entziehen. Hier kollidierte der Mann in Höhe der Hausnummer 39 mit einem geparkten Kleintransporter und stürzte. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab. Am Kleintransporter entstand Sachschaden.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,9 Promille. Darüber hinaus räumte er den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Weiterhin ist der junge Bochumer auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Eigentumsverhältnisse des Kleinkraftrades sind derzeit ebenfalls noch ungeklärt. Jedoch ist dieses für deutlich höhere Geschwindigkeiten "frisiert" worden.

Zur weiteren Prüfung wurde das Mofa sichergestellt.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

