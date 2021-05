Polizei Bochum

POL-BO: Nach Unfall geflüchtet: Polizei sucht Fahrerin eines weißen Autos

Bochum-Wattenscheid (ots)

Nach einem Unfall am Donnerstag, 6. Mai, in Bochum-Wattenscheid sucht die Polizei nach einem beteiligten weißen Auto.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats führten bisher nicht zur endgültigen Klärung des Sachverhalts. Eine 31-jährige Renault-Fahrerin aus Bochum war gegen 10.20 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Berliner Straße in Richtung Essen unterwegs. Nach eigener Aussage fuhr sie bei grüner Ampel in den Kreuzungsbereich zur Weststraße ein, als ein Auto aus der Gegenrichtung unvermittelt ihre Spur kreuzte und nach rechts in die Weststraße abbog.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 31-Jährige nach links aus und stieß mit dem KIA eines 54-jährigen Bochumers zusammen, der neben ihr gefahren war. Die Fahrerin des weißen Autos setzte ihre Fahrt fort.

Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß zum Glück niemand. Es entstand Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat bittet die Fahrerin des weißen Pkw sowie Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell