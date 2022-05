Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Helm verhindert mutmaßlich schwerere Verletzungen

Gronau-Epe (ots)

Die gefahrene Geschwindigkeit, der Straßenbelag und die Lenkbewegung passten nicht zueinander. Leichte Verletzungen erlitt ein Pedelecfahrer am Sonntag gegen 13.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Gronau-Epe. Der 59-Jährige war auf der Bergstraße aus Richtung Laurenzstraße kommend in Richtung Harmsweg unterwegs, um in diese nach rechts abzubiegen. Den Abbiegevorgang ließen die Straßenoberfläche, die mit Splitt bedeckt war, und die gefahrene Geschwindigkeit nicht zu. Die Reifen verloren den Halt und der Gronauer stürzte buchstäblich auf die Nase. Vor schwereren Kopfverletzungen bewahrte den Mann sein Fahrradhelm. Der Rettungsdienst brachte den Pedelecfahrer in ein Krankenhaus. (db)

