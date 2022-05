Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ohne Helm auf Kleinkraftrad

Führerschein Fehlanzeige

Gronau (ots)

Ohne Helm über die Hermann-Ehlers-Straße ist ein 16-Jähriger am Sonntagabend mit einem Kleinkraftrad in Gronau gefahren. Ihm sei nicht bewusst, dass er einen Helm brauche und auch nicht, dass das Fahrzeug führerscheinpflichtig ist. Eine Mofaprüfbescheinigung habe er ja schließlich. Das änderte nichts an den Folgen: Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell