POL-BOR: Borken - Unfallflucht auf der Mönkenstiege

Ahaus (ots) - Die Seitenscheibe eines abgestellten Autos zerstörten am Donnerstag bisher unbekannte Täter und entwendeten aus dem Inneren eine Handtasche nebst Inhalt. Der Wagen hatte zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr in einer Tiefgarage an der Van-Delden-Straße gestanden. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh) Kontakt für ...

