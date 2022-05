POL-BOR: Ahaus - Scheibe eingeworfen und Handtasche entwendet

Bocholt (ots) - Baucontainer auf einer Baustelle an der Industriestraße waren das Ziel von Einbrechern in der Zeit von Mittwoch, 15.00 Uhr, bis Freitag, 09.00 Uhr. Vier Container öffneten die Täter gewaltsam und entwendeten daraus diverse Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Straftaten machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / ...

