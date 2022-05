POL-BOR: Bocholt - Baucontainer aufgebrochen

Stadtlohn (ots) - Unbekannte erbeuteten Angelrollen und Bargeld aus einem Geschäft an der Burgstraße. Die Täter hatten in der Nacht zum Samstag die Türverglasung zerstört und den Laden betreten. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus ...

mehr