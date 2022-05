POL-BOR: Velen - Hebelspuren an Garagentüren

Heiden (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 20.00 Uhr, bis Freitag, 09.00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Branden" ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten Zimmer und Schränke. Derzeit steht noch nicht fest, ob die Täter etwas erbeuteten. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

