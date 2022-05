POL-BOR: Heiden - Einbruch in Einfamilienhaus

Vreden (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstag in Vreden einen parkenden Wagen angefahren und ist anschließend geflüchtet. Zurück blieb ein beschädigter weißer Peugeot, der zwischen 20.00 Uhr und 21.30 Uhr an der Wüllener Straße gestanden hatte. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning ...

