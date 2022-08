Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Bürogebäude eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (20.08.2022), 13.50 Uhr und Sonntag (21.08.2022), 17.45 Uhr in ein Bürogebäude an der Motorstraße eingebrochen und haben Bargeld und Fahrzeugdokumente gestohlen. Die Unbekannten hebelten an der Gebäuderückseite ein Fester auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie zunächst Schränke und Schubladen und brachen einen Tresor auf. Aus diesem nahmen sie mehrere Tausend Euro Bargeld mit. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

