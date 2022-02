Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Freibad von Einbrechern aufgesucht - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Unbekannte Täter machten sich zwischen Dienstagabend, 21.00 Uhr und Mittwochmorgen, 07.00 Uhr, am Bohmter Freibad in der Jahnstraße zu schaffen. Durch grobe Gewaltanwendung an einer Tür zum Kassenraum gelangten die Einbrecher ins Innere des Gebäudes. Sie nahmen einen Monitor an sich und verließen das Objekt durch ein Fenster in unbekannte Richtung. Die Polizei in Bohmte konnte Spuren finden uns sichern. Sie bittet darum Hinweise oder Beobachtungen unter 05471/9710 oder 05439/9690 zu melden.

