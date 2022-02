Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Weststadt - Pkw erfasst Kind

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 07.47 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind in der Osnabrücker Weststadt. Ein 78-Jähriger wollte mit seinem schwarzen Opel Corsa von der Rückertstraße kommend nach links auf die Rheiner Landstraße abbiegen. Dabei übersah er im Kreuzungsbereich einen 10-Jährigen, der zeitgleich bei grüngeschalteter Ampel mit seinem Fahrrad die Rückertstraße überqueren wollte. Bei dem anschließenden Zusammenstoß erlitt der Junge einen Schock, wurde glücklicherweise aber nicht weiter verletzt. Am Pkw und am Fahrrad entstand nach ersten Angaben kein Schaden. Der junge Osnabrücker wurde anschließend durch die Polizeibeamten nach Hause gebracht und dort an seine Eltern übergeben.

