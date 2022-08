Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Telefontrickbetrüger weiterhin aktiv - Ein Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart (ots)

Nachdem es Telefontrickbetrügern am Donnerstag (18.08.2022) gelungen ist, den Schmuck einer 86-Jährigen zu erbeuten, haben Polizeibeamte am Samstag (20.08.2022) einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, als Abholer im Zusammenhang mit einem Telefontrickbetrug tätig gewesen zu sein.

Am Donnerstagabend kontaktierte ein Betrüger gegen 18.10 Uhr die 86-jährige Seniorin und erzählte ihr, nachdem er sich als Polizeibeamter ausgab, dass in der Umgebung zwei Tatverdächtige festgenommen wurden, die andere Leute beobachten würden, um im Anschluss bei Ihnen einzubrechen. In diesem Zusammenhang sollte der Schmuck der 86-Jährigen überprüft werden. Kurze Zeit später kam ein unbekannter Mann vorbei und nahm die bereitgelegten Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro mit.

Zu einem weiteren Fall kam es am Samstagabend, wobei der 54-jährige Angerufene den Betrug allerdings sofort erkannte. Die Betrüger kontaktierten den Mann gegen 19.30 Uhr und erzählten ihm ebenfalls die Masche mit der festgenommenen Einbrecherbande. Der 54-Jährige gab einer Nachbarin Bescheid, die daraufhin die Polizei alarmierte. Währenddessen gab der Mann vor, an den Forderungen der Betrüger mitzuwirken und drapierte wie vereinbart einen Umschlag vor dem Haus. Als der Abholer diesen an sich nahm, nahmen ihn die Beamten fest. Es handelt sich dabei um einen 38 Jahre alten türkischen Staatsangehörigen, der im Laufe des Montags (22.08.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt wird.

