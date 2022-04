Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreis Emsland/Grafschaft Bentheim - Auftaktveranstaltung und -kontrollen "Uns reicht's!" - Einladung zum Pressetermin

Landkreis Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim lädt am 26. April 2022, um 17 Uhr, zu einem gemeinsamen Pressetermin mit dem Landrat Marc-André Burgdorf und der Inspektionsleiterin Nicola Simon ein. Im Jahr 2021 gab es 32 Verkehrsunfälle mit 34 tödlich (so laut Präsentation von Christopher) Verletzten im Inspektionsbereich der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim. "Uns reicht's!" - der Name des neuen Verkehrsprojektes der Polizeiinspektion ist abgeleitet von den Erfahrungen, den schlimmen Bildern, die die Beteiligten sehen müssen und schweren Situationen, mit denen Beamtinnen und Beamte sowie die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Rettungsdienste an Unfallorten und in der Folgezeit konfrontiert werden. "Uns reicht´s!", steht zudem für die schwierige und kräftezehrende Aufgabe, Todesbenachrichtigungen an die Familien zu überbringen. Daher führt die Polizeiinspektion im Rahmen des neuen Projektes schwerpunktmäßig Kontrollen an Unglücksorten tödlicher oder schwerer Verkehrsunfälle in den beiden Landkreisen durch. Unterstützung erhält die Polizei dabei insbesondere vom Landkreis Emsland sowie dem Landkreis Grafschaft Bentheim und der niedersächsischen Landesverkehrswacht. Der Auftakt zu dem ganzjährigen Projekt "Uns reicht´s!" findet am 26. April, um 17 Uhr, an einer besonders ausgestatteten Kontrollstelle im Landkreis Emsland statt. Hier können Sie mit beteiligten Polizeibeamten, dem Präventionsteam, aber vermutlich auch mit dem/der ein oder anderen Verkehrsteilnehmer/in ins Gespräch kommen. Interessierte Pressevertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.

Wir bitten um namentliche Anmeldung unter pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de bis Montag, 25. April, 15 Uhr. Nach der Anmeldung werden wir Ihnen die Örtlichkeit der Kontrollstelle persönlich bekannt gegeben.

