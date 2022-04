Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Haren (ots)

Am 16. April kam es zwischen 8.00 Uhr und 8.30 Uhr in Haren in der Lange Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person stieß vermutlich beim ein- oder aussteigen mit der Tür des unbekannten PKW gegen die rechte hintere Tür des geparkten weißen 3er-BMW. Hierdurch entstand leichter Sachschaden an dem BMW. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

