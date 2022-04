POL-EL: Papenburg - Radfahrerin schwer verletzt

Lathen (ots) - Am Mittwoch wurde zwischen 7.05 und 10 Uhr ein parkender schwarzer VW Golf an der Bahnhofstraße in Lathen angefahren. Dabei wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lathen, 05933-924570, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin ...

mehr