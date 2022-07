Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Heute kam es gegen 13.45 Uhr in Nordhorn auf der Straße Gildehauser Weg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 37-Jährige beabsichtigte mit Ihrem Toyota Aygo von einem Parkstreifen neben der Fahrbahn auf den Gildehauser Weg aufzufahren, direkt zu wenden und diesen in Richtung Gildehaus zu fahren. Dabei übersah sie den 27-jährigen Motorradfahrer, welcher ebenfalls in Richtung Gildehaus fuhr. Dieser prallte zunächst gegen die Beifahrertür des Toyota, kam zu Fall und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Motorradfahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die 37-Jährige und die 11-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die Fahrbahn musste im Rahmen der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden. (Sperrung dauert aktuell noch an)

