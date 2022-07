Polizei Aachen

POL-AC: Nächtlicher Fang: Auto mit gestohlenen Kennzeichen und voll mit Diebesgut von Polizeistreife gestoppt

Eschweiler (ots)

In der letzten Nacht (05.07.2022) gegen 3.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein verdächtiger Pkw auf der Johannisstraße auf. Die Beamten hielten das Fahrzeug an und staunten nicht schlecht - das Auto war vollgestopft mit vermeintlichem Diebesgut. Eine Vielzahl von Elektrokabeln lag aufgerollt und übereinander gestapelt im Innenraum. Einen Eigentumsnachweis konnten die beiden 25 und 48 Jahre alten Insassen aus dem Ruhrgebiet nicht erbringen. Die folgende Überprüfung brachte noch weitere Straftaten zu Tage: So waren die am Pkw angebrachten amtlichen Kennzeichen als gestohlen gemeldet und gehörten überhaupt nicht zum Fahrzeug. Zudem war der 25- jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Auto mit den Kabeln wurde sichergestellt - Strafverfahren u.a. wegen Fahren ohne Führerschein und Diebstahl eingeleitet. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

