POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 30.03.2022

Liebenburg

- Verkehrsunfallflucht

Am 29.03.2022, um 11:55 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Liebenburger in einem blauen Golf die Hahndorfer Straße in Richtung Othfresen. Auf Höhe der Hausnummer 16 kam ihm ein unbekannter Fahrer in einem Mercedes mittig auf der Straße fahrend entgegen. Der Liebenburger musste ausweichen und stieß gegen einen Bordstein, sodass Sachschaden am Fahrzeug entstand. Der Fahrer des Mercedes entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne seine Beteiligung am Verkehrsunfall mitzuteilen.

Die Polizei Liebenburg hat zum vorliegenden Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Durchwahl 05346 946800 zu melden.

