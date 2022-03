Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr in Vienenburg: Am Dienstag, den 29.03.2022, gegen 00.30 Uhr, wurden die Beamten einer Polizeistreife auf einen VW Polo in Vienenburg aufmerksam und entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Bei der Befragung räumte die 21jährige Fahrerin Alkohol konsumiert zu haben. Daraufhin wurde vor Ort ein Schnelltest mit dem mobilen Alkoholtestgerät durchgeführt, der einen Wert von 0,54 Promille ergab. Um ein verwertbares Ergebnis zu erzielen, wurde ein weiterer Test mit einem Dräger Evidential Gerät durchgeführt. Der daraufhin gemessene Wert führte zu Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren. Die Weiterfahrt wurde ihr bis zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit untersagt.

Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl in Baumarkt: Am Dienstag, den 29.03.2022, gegen 15:15 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Baumarkt im Gewerbegebiet von Bad Harzburg. Durch Mitarbeiter des Marktes wurden drei Männer im Alter von 33 bis 49 Jahren beobachtet, die mehrere Gegenstände und Werkzeug aus dem Geschäft entwenden. Zwei der Täter konnten noch im Geschäft von Mitarbeitern auf den Diebstahl angesprochen werden während die Polizei verständigt wurde. Ein dritter Täter hatte Laden bereits verlassen. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der dritte Täter und das benutzte Täterfahrzeug festgestellt werden. Die Durchsuchung der Personen und des Fahrzeuges führten zum Auffinden von Diebesgut. Außerdem hatte einer der Täter einen Klemmleistenbeutel mit Betäubungsmittel bei sich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell