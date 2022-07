Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsamer Kontrolleinsatz von Polizei und Ordnungsamt der Stadt Alsdorf

Alsdorf (ots)

Von Freitagabend bis in die Nachtstunden hinein (01./ 02.07.2022) führten mehr als zwei Dutzend Beamte der Alsdorfer Polizei und Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes an verschiedenen Örtlichkeiten Kontrollen durch. Schwerpunkte legte man dabei auf Kontrollen von Personen und Fahrzeugen im Bereich der Konrad- Adenauer- Allee und den innerstädtischen Bereich rund um den Annapark. Zudem wurden mehrere Lokalitäten, wie Bars und Spielhallen, unter die Lupe genommen.

An der Konrad- Adenauer- Allee bauten die Polizisten eine Kontrollstelle auf und überprüften dort an die 30 Fahrzeuge und deren Fahrer. Ein besonderes Augenmerk hatten sie dabei auf Verstöße im Bereich des Fahrzeugtunings und der Dokumentenfälschung sowie auf das Fahren unter Alkohol und/ oder Betäubungsmitteln. Insgesamt erhoben die Beamten sieben Verwarngelder, stellten einen Zahlschein aus und schrieben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Anschließend kontrollierte man gemeinsam mit den Mitarbeitern des Ordnungsamtes zunächst zwei Lokale an der Broicher Straße. Insgesamt wurden 30 Personen angetroffen. Ein Mann fiel auf, da er mit Haftbefehl gesucht wurde - die Beamten nahmen ihn daraufhin fest. In beiden Cafés fielen bauordnungsrechtliche Verstöße auf - wie fehlende Fluchtwegkennzeichnungen und Feuerlöscher. In einem Lokal standen illegale Spielautomaten. Sie wurden beschlagnahmt und eine Strafanzeige gefertigt.

In der Tannstraße, Poststraße, Blumenrather Straße sowie am Denkmalplatz wurden weitere Cafés und Spielhallen kontrolliert; hier gab es jedoch keine Auffälligkeiten oder Verstöße.

Zur späteren Stunde schauten sich die Kräfte von Polizei und Ordnungsamt im Annapark um. Am Förderturm und am Skaterplatz störten insgesamt 15 Personen die Nachtruhe der Anwohner. Die jungen Leute wurden kontrolliert, zur Ruhe ermahnt und erhielten Platzverweise für die Bereiche. Am Burgpark hielten sich sechs Personen auf; hier brauchten die Beamten nicht einzuschreiten.

Auch in Zukunft wird die Polizei gemeinsam mit weiteren Ordnungsbehörden solche Schwerpunkteinsätze im Bereich des Nordkreises zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung und zur Bekämpfung der Kriminalität und der Hauptunfallursachen durchführen. (pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell