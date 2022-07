Polizei Aachen

POL-AC: Ein Schwerverletzter nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern

Simmerath (ots)

Am 02.07.2022 ereignete sich am Nachmittag in der Eifel ein Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern. Beide Verkehrsunfallbeteiligte waren mit ihren Motorrädern im Bereich Simmerath/Dedenborn auf der Straße Seifenauel unterwegs. Die beiden Motorräder stießen, aus bislang ungeklärter Unfallursache, in einer Linkskurve frontal zusammen. Ein Unfallbeteiligter, ein 22-jähriger Mann aus Monschau, wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus Würselen gebracht; der andere Unfallbeteiligte, ein 57-jähriger aus den Niederlanden, blieb unverletzt. Zur Aufklärung der Unfallursache wurden die Motorräder sichergestellt sowie eine GoPro-Kamera, die sich an einem der Motorräder befand und aktiv war. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Unfallörtlichkeit war für die Zeit der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Die beigefügten Fotos dürfen rechtefrei genutzt werden. (sw)

