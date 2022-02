Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: brennender Zeitungsstapel löst größeren Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Ein auf einer eingeschalteten Herdplatte abgelegter Zeitungsstapel löste am Mittwochmorgen, 02.02.2022, gegen 07.30 Uhr, einen größeren Feuerwehreinsatz aus. Der Feuerwehr wurde mitgeteilt, dass man aus einem Mehrfamilienhaus in der Basler Straße einen akustischen Rauchmelder wahrnehmen könne. Vor Ort konnte die Feuerwehr im ersten Obergeschoss aus einer Wohnung Rauch feststellen. Zeitgleich wurde das Haus evakuiert. Da sich niemand bemerkbar machte wurde die Wohnungstür von der Feuerwehr geöffnet und konnte einen offenen Brand auf dem Küchenherd lokalisieren, welcher umgehend gelöscht wurde. Personen konnten in der Wohnung nicht angetroffen werden. Die Brandursache war wohl ein auf dem Küchenherd abgelegter Zeitungsstapel und eine versehentlich eingeschaltete Herdplatte. Es wurde niemand verletzt. Sachschaden entstand lediglich an der Küchenzeile. Während den Löscharbeiten musste die Basler Straße in dem dortigen Bereich voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell