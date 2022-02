Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Rennrad aus Keller gestohlen

Freiburg (ots)

Tagsüber am Dienstag, 01.02.2022, in dem Zeitraum zwischen 08.30 Uhr und 16.00 Uhr, wurde aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Römerstraße ein blaues Rennrad der Marke Cube gestohlen. Durch das Aufhebeln der Hauseingangstür gelangte der Unbekannte in das Mehrfamilienhaus und begab sich in den Keller. Dort nahm er aus einem Kellerraum das unverschlossene Rennrad mit. Vermutlich verließ der Unbekannte den Keller über eine angrenzende Garage. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell