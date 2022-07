Polizei Aachen

POL-AC: Kollision zwischen Pkw und Lkw: Frau wird schwer verletzt

Eschweiler (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der A4 / "Am Kraftwerk" / L241 sind gestern Nachmittag (04.07.2022) gegen 14:00 Uhr zwei Fahrzeuge kollidiert. Eine 72-jährige Frau verließ mit ihrem Auto die A4 an der Ausfahrt Weisweiler und wollte die Straße "Am Kraftwerk" überqueren. Der 42-jährige Kölner befuhr mit seinem Lkw die L241 in Fahrtrichtung Inden. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Dürenerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit und anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Warum es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Der Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme fast drei Stunden lang vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde teilweise abgeleitet.

Die beigefügten Fotos dürfen rechtefrei genutzt werden. (sw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell