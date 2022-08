Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte sind über das vergangene Wochenende (19.08. bis 22.08.2022) in eine Gaststätte an der Schulze-Delitzsch-Straße eingebrochen. Die Täter brachen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen das Schloss der Eingangstür auf und gelangten so in die Gasträume. Dort stahlen sie drei Bediengeldbeutel mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell