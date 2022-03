POL-EL: Nordhorn - Unbekannte heben Gullideckel aus

Geeste (ots) - Am 20. März kam es in Geeste in der Bawinkeler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer eines 3er-BMW und ein 59-jähriger Fahrer eines 5er-BMW fuhren aus Richtung Bawinkel in Richtung Geeste. Nach gegenseitigen Überholvorgängen kam der 18-Jährige in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals und kam anschließend in einem Acker zum Stehen. Der Fahrer aus ...

