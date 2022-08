Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (19.08.2022) einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Der Tatverdächtige befand sich gegen 13.00 Uhr vor einer Bar an der Hauptstätter Straße und bot dort offenbar Rauschgift zum Kauf an. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamten drei Verkaufsportionen mit mutmaßlichem Heroin und nahmen ihn fest. Der Tatverdächtige mit gambischer und italienischer Staatsangehörigkeit wurde am Samstag (20.08.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell