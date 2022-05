Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Pedelecfahrende kollidieren

Rhede (ots)

Leichte Verletzungen erlitten zwei Pedelecfahrende bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Rhede. Als eine 72 Jahre alte Pedelecfahrerin gegen 11.00 Uhr vom Schwester-Theophania-Weg nach rechts auf die Gudulastraße abbog, kamen ihr zwei Radfahrer entgegen. Die Rhederin kollidierte mit einem entgegenkommenden 29 Jahre alten Rheder. Dieser stürzte über den Lenker. Die Frau hatte beim Abbiegen einen weiten Bogen gefahren und war so auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Rettungsdienst brachte die 72-Jährige in ein Krankenhaus. An beiden Rädern entstand geringer Sachschaden. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell