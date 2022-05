Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Motorrollerfahrer verletzt sich schwer

Groß Reken (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Sonntagmorgen ein 83 Jahre alter Motorrollerfahrer in Groß-Reken zugezogen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte der Marler gegen 09.40 Uhr die Kreisstraße 11 in Richtung Velen befahren, als er aus bislang ungeklärtem Grund stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an dem Kleinkraftrad wird auf circa 500 Euro geschätzt. (db)

