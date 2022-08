Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw in Brand gesetzt

Gronau (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 07.08.22, wurde auf der Schwarzenbergstraße ein Pkw in Brand gesetzt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, der Pkw brannte komplett aus. Die Tatzeit liegt etwa zwischen 00.15 und 00.45 Uhr. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 (02861) 9000. (fr)

