Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Sachbeschädigungen im Vennehof

Borken (ots)

Im Toilettenbereich des Vennehofes wurden am Samstag, 06.08.22, zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr mehrere Plakate aus den Halterungen entfernt und zwei Hinweisschilder angezündet. Zu größeren Sachschäden kam es nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

