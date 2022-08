Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Erneutes Sexualdelikt an der "Alten Aa"

Zeuge verfolgt Täter

Bocholt (ots)

Am Freitag, 05.08.22, kam es gegen 20.20 Uhr im Bereich der Alten Aa zu einem weiteren Sexualdelikt. Der Täter folgte einer Joggerin zunächst langsam auf einem Fahrrad, überholte diese dann, zog seine Hose herunter und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Zudem beleidigte er die Geschädigte auf sexueller Basis. Die Täterbeschreibung passte zu den beiden vorangegangenen Taten derselben Woche (jugendlich, sehr dunkle Haut, kurze schwarze Haare, schlank, Sportbekleidung). Ein Zeuge war auf die Tat aufmerksam geworden. Er verfolgte den flüchtenden Täter bis zu dessen Wohnanschrift und zog die Polizei hinzu. Der Tatverdächtige, ein minderjähriger Junge, wurde zusammen mit seiner Mutter und einem weiteren Verwandten angetroffen. Die Taten räumte er trotz der Beweislage nicht ein. Die Ermittlungen dauern an. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell