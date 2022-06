Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher klauten Werkzeuge aus Baucontainern -#polsiwi

Siegen / Neunkirchen-Zeppenfeld (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es zu mehreren Einbrüchen in Baucontainer gekommen.

In Siegen-Eiserfeld im Bereich eines ehemaligen Einkaufsmarktes an der Eiserfelder Straße drangen die Täter gewaltsam in einen Container ein und entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge. Bei einem weiteren Container blieb es bei einem Versuch. Im Bereich der Sandstraße wurde ein weiterer Baucontainer aufgebrochen. Hier klauten die Täter ebenfalls Werkzeuggeräte.

Auch in Neunkirchen-Zeppenfeld trieben Einbrecher ihr Unwesen. Im Bereich der Straße Am Porzhain drangen die Täter in ein dortiges Schulgebäude ein. Hier finden während der Ferien Renovierungsarbeiten statt. In einem Lagerraum wurden die Täter fündig und stahlen auch hier mehrere hochwertige Werkzeuge.

Der Tatzeitraum liegt bei allen Tatorten zwischen Freitagnachmittag (24.06.2022, 14:00 - 17:00 Uhr) und Montagmorgen (27.06.2022, 06:30-07:00 Uhr). Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

