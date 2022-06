Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ruhestörung eskalierte - nach Angriff gegen Polizeibeamte folgten drei Ingewahrsamnahmen -#polsiwi

Netphen (ots)

Am späten Montagabend (27.06.2022, 22:15 Uhr) ist die Polizei zu einer wiederholten Ruhestörung im Bereich des Güldenwegs gerufen worden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine mehrköpfige Gruppe im Bereich der dortigen SGV-Hütte feierte. Zudem hatte man ein Lagerfeuer entzündet. Bei der anschließenden Personalienfeststellung entfernte sich ein Teil der Gruppe. Diese konnten kurz darauf im Bereich der Königsberger Straße angetroffen werden. Auch bei dieser Gruppe sollten die Personalien festgestellt werden. Hierbei reagierten einzelne der siebenköpfigen Gruppe unkooperativ und aggressiv. Zwei Personen gerieten zudem offenbar in Streit und es kam zu einer Körperverletzung zwischen den beiden. Um dies zu unterbinden, wurde der 20-jährige Angreifer von den Beamtinnen und Beamten zum Streifenwagen gebracht, um ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam zu nehmen. Dies führte bei dem Rest der Gruppe zu einer Solidarisierung. Neben massiven Beleidigungen der Einsatzkräfte (u.a. Bullenfotze, Hurensöhne) versuchten zwei 20-jährige junge Männer und eine 19-jährige junge Frau den 20-jährigen Angreifer aus dem Streifenwagen zu befreien. Die drei Personen wurden ebenfalls in Gewahrsam genommen. Hierbei gingen Beleidigungen und Bedrohungen gegen die Beamtinnen und Beamte und sogar gegen deren Familien weiter. Der 20-jährige Angreifer hingegen hatte sich zwischenzeitlich wieder beruhigt und verhielt sich kooperativ, so dass dieser letztlich vor Ort entlassen werden konnte. Die anderen drei Heranwachsenden wurden der Polizeiwache Siegen zugeführt. Sie wurden heute Morgen wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Bei dem Einsatz erlitt ein Betroffener leichte Hautabschürfungen. Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichen Angriff auf Polizeibeamte, Beleidigung, Bedrohung sowie Körperverletzung.

