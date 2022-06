Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: PKW landet nach Verkehrsunfall auf dem Dach - Fahrer verletzt #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am Freitagnachmittag (24.06.2022) hat sich ein PKW bei einem Verkehrsunfall in Bad Berleburg überschlagen. Der 55-jährige Kia-Fahrer war gegen 14:30 Uhr auf der Astenbergstraße in Fahrtrichtung Ortsausgang Bad Berleburg unterwegs. Aus bislang nicht bekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Hierbei kippte das Auto um und der Wagen kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der Fahrer musste verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Warum der 55-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der derzeitigen polizeilichen Ermittlungen. Der Gesamtsachschaden dürfte bei ca. 12.000 Euro liegen. Der nicht mehr fahrbereite Kia musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung sperrte die Polizei die Bundesstraße B 480 komplett ab.

